Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajında ekonomi vergisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılının milletimizle birlikte tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da durmadık, yola devam dedik, gece gündüz çalıştık. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide yaşananlara dikkat çekerek şunları söyledi:

"Elbette her tarihi dönüşüm gibi bu süreçte de sancılar ortaya çıkmıştık. Beklenmedik sarsıntılarla karşı karşıya olacağız ama biz hazırlıklıyız. Döviz kurunda yaşanan ülkemizin gerçekleriyle ve ilerleyişiyle uyumlu olmayan dalgalanmayı aldığımız tedbirlerle ortadan kaldırdık."