Muharrem Sarıkaya'nın kameramana tokadı skeç oldu

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın program sırasında kameramana attığı tokat, Azerbaycan televizyonunda skeç konusu yapıldı.

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportajı sırasında ses ve bağlantı sorunu yaşayan gazeteci Muharrem Sarıkaya, kendisine yardım etmeye çalışan İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanı Ahmet Demir'e tokat attı.

Olayın ardından Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, görevinden istifa etse de yaptığı hareketin yankıları devam ediyor.

Sarıkaya'nın bu hareketi Azerbaycan televizyonunda bir güldürü programında skeç konusu yapıldı.