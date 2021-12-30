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Bursa'da akıl almaz kaza! Ehliyetsiz genç dehşet saçtı: Çift metrelerce sürüklendi

İhlas Haber Ajansı

BURSA’da yolun karşısına geçmek isteyen karı ve kocaya otomobil son sürat çarptı. Kazada talihsiz kadın ağır yaralanırken, kocası hafif yaralandı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ehliyetsiz sürücü olay yerini terk edip kayıplara karıştı. Başka bir kişi kazayı üstlense de polis ekipleri olayı kısa sürede aydınlattı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Hamza Polat (59) ve eşi Adalet Polat (56)'a 06 CGF 146 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen kadın ağır yaralanırken, kocası ise hafif yaralandı. Olayı gören vatandaşlar yaralılara yardıma koşarken, 112 sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ağır yaralanan kadın ve kocası olay yerine gelen ambulanslar ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Feci kazada Adalet Polat'ın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kocası Hamza Polat'ın ise durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastanede müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan ve otomobili terk eden İbrahim Enes K. ile Kerem B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Suçu üstlendiğini ifade etti
Şüphelilerin ifadelerinde İbrahim Enes K., otomobili kendisinin kullandığını ve korktuğu için kaçtıklarını söyledi. Ancak soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri yaptıkları araştırmalar sonucu aracı kullananın 18 yaşındaki Kerem B. olduğunu tespit etti. İbrahim Enes K., arkadaşı Kerem B.'nin ehliyetinin olmadığı için suçu üstlendiğini ifade etti.

"Tam yolun ortasındaydı"
Yaşanan kazanın kontrolsüz hızdan kaynaklandığını belirten esnaf Tülin Kahraman, "Saat 16.15 sıralarında gençlerin kullandığı söylenen eski kasa bir otomobil çok hız yaparak iki yayaya çarptı. Kadını fırlatmış. Dükkandaki kameralara baktığımızda yayalar tam yolun ortasındaydı. Hız kesmeden çarpmış. Hemen müdahale edilmiş. Aldığımız bilgiye göre kadının durumu ağır. Beyin kanaması geçirdiği için yoğun bakımda tutulduğunu söylediler" dedi.



Kaçamadıkları görüldü
Feci kazanın bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde ise karı-kocanın yolun karşısına geçmek istediği sırada hızla gelen otomobili fark edip kaçmaya çalıştıkları ancak kaçamadıkları görüldü. Öte yandan gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen İbrahim Enes K., para cezasına, Kerem B. ise ev hapsine çarptırıldı. Otomobilin asıl sahibi Emirhan B.'ye ise idari işlem yapıldı.

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