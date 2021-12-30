Nurettin Nebati : Döviz düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum lan nasıl?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'a konuştu. Nurettin Nebati'nin "Cumhurbaşkanımızın konuşmasından sonra döviz düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum, arkadaşlara sordum biz bir şey yaptık mı? Yok efendim. Lan nasıl?" sözleri gündem oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarafsız Bölge programında Türkiye'nin yeni ekonomi stratejisinde detayları ve son durumu anlattı. 20 Aralık gecesi dolaylı, dolaysız ekonomiye hiçbir şekilde müdahalede bulunulmadığının altını çizen Bakan Nebati, vatandaşın bir yarışa girip dövizini bozdurmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi.

Nureddin Nebati'nin dolar ve eurodaki hızlı düşüşü gördüğünü anı anlatması ise gündeme oturdu. Nebati o anı şöyle anlattı:

"Cumhurbaşkanımızın konuşmasından sonra döviz düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum, arkadaşlara sordum biz bir şey yaptık mı? Yok efendim. Lan nasıl?"

Nurettin Nebati 20 Aralık gecesi dolar satıldığı iddialarını da şu sözlerle yalanladı:

-. 3 ay süre ile açıkça Türkiye'nin makroekonomik göstergeleriyle bağdaşmayan, yapay bir fırtına estirildi. Dolar 18 liralara kadar geldi. 20 Aralık önemli bir gündür, Cumhurbaşkanımızın manifestosu doları 18 liradan 11 liralara kadar gelmesine sebep oldu. O gece dolaylı, dolaysız hiçbir şekilde müdahalede bulunulmadı. Vatandaş bir yarışa girdi ve dövizini bozdurmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Biz dış saldırı yapılacak bütün yolları kapattık. Çok net şekilde işimize hakimiz.

Küçük yatırımcılar çarpıldı

Müdahalede bulunulmadığının kanıtı var. Bir süre sonra bunlar açıklanıyor zaten. 3 ay sonra ortaya çıkacak. Doların yükseldiği falan yok. Bu, salınımların kendi haline gelmesi. Küçük yatırımcılar çarpıldı. Kılavuzları doğru değildi; sosyal medya, troller, siyasal partilerin temsilcileri... Bunlar sadece AK Parti iktidarına ve cumhurbaşkanımıza zarar vermek için köpürttükçe köpürttüler.

Tamamen psikolojik bir harpti, bu harpte zirveye ulaştılar 20 Aralık'a kadar. Küçük yatırımcılara zarar veren de onlardır. Sahte belgeler yayınladılar. 52 firma bu yıl halka açıldı, tarihi rekor kırıldı. Bunları da öyle bir noktaya getirdiler ki gerçekliği olmayan bir şekilde küçük yatırımcıyı Döviz almaya ikna ettiler.

Son 3 aylık operasyon içerideki küçük yatırımcılar başta olmak üzere kurumların da verdiği algı operasyonu, psikolojik harpti. Bu insanların ahı, maddi olarak zararlarını kim karşılayacak? Küçük yatırımcı kimler tarafından aldatıldığını bilsin. 19 yıllık iktidarız biz, aldatan ve ağlayan olmadı.