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Canlı yayında İBB'de kavgası! Nedim Şener çıldırdı

Gazeteci Nedim Şener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde çalışan terör iltisaklı personellere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şener, yayına bağlanan İBB Sözcüsü Murat Ongun'a, "Ekrem İmamoğlu'na en büyük zararı sen veriyorsun" dedi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Şener'in gündeme taşıdığı terör örgütü iltisaklı kişilere kart yardımı yapıldığını gözler önüne seren iddianamenin henüz kabul edilmediğini ve gizli bir belge olduğunu söyledi. Gazeteci Nedim Şener, kendisinin belgeyi gazetecilerden tahsis ettiğini, eski bir gazeteci olarak Ongun'un içinde bulunduğu durumun içler acısı olduğunu ifade etti.

"Belediyeden habersizsin kardeşim sen"

24 Aralık Cuma günü bakanlık tarafından İBB'ye bir yazı gönderildiğini söyleyen Ongun, bundan nasıl haberdar olunduğunu sordu. Şener, Ongun'un İBB'den bu kadar habersiz olduğunu vurguladığı konuşmasının devamında, "Yazık gerçekten yazık. Bak numarasını da okuyayım" dedi.

Ongun, kendisine söylenen numaradan ve dosyadan sonradan haberi olduğunu ifade edince Şener, "Bak ne güzel öğrenmişsin. Öyle troll hesaplarla, 'İBB Çalışıyor' isimli Twitter hesabından saldırmak yok. Anında cevabı yapıştıracağım. Belediyeden habersizsin kardeşim sen. Ekrem İmamoğlu'na en büyük zararı sen veriyorsun. Yazık adama" diye konuştu.

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