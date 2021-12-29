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Rizeli esnafın tilkilerle sohbeti izleyenleri kahkahaya boğdu: Sen benden izin aldın mı?

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde 2 tilkiyi besleyen turizm işletmecisinin tilkilerle diyaloğu görenleri tebessüm ettirdi.

Olay ilçeye bağlı Ayder Yaylası Galerdüzü mevkiindeki bir kafede meydana geldi. Aç kalınca işletmesine gelen 2 tilkiyi beslemeye başlayan Hasan Osmanoğlu isimli işletmeci ile tilkiler arasında bir bağ oluştu. İşletmeci Osmanoğlu’nun sucuk, köfte ve ekmek ile beslediği tilkiler bir zaman sonra insanlardan kaçmamaya başladı. Osmanoğlu da beslediği tilkiye Pamuk ve Boncuk isimlerini verdi.

Tilkilerle sohbet ederken “Biri bir masada, diğeri öbür masada. Siz kimden izin aldınız da buraya çıktınız? Siz izin aldınız mı? Ben kime diyorum? Sen benden izin aldın mı? Bırak elmayı, elma serttir. Boncuk, çay içer misin? Kahve mi yapayım, çay mı yapayım?" şeklinde ifadeler de kullanan Osmanoğlu o anları kayıt altına aldı. Anbean kaydedilen o görüntüler ise görenleri tebessüm ettirdi.

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