'Yöneticilerle görüştüm' diyen Yılmaz Vural'dan canlı yayında Fenerbahçe açıklaması: 2 kere gece...

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, hakkındaki Fenerbahçe iddialarına cevap verdi. Vural, "Bazı yöneticilerle görüştüm, inşallah Ali Bey'i ikna ederler. Fenerbahçe'ye iyi top oynatırım" dedi.

Fenerbahçe aldığı başarısız sonuçların ardından Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yolları ayırmasının ardından yeni hoca arayışlarına hız verdi. Her gün yeni bir ismin gündeme geldiği Sarı-Lacivertli ekibin listesinde Slaven Bilic, Jorge Jesus gibi yabancı adayların dışında İsmail Kartal, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın gibi yerli isimlerin de yer aldığı iddia ediliyor.



Yönetim kabarık listeden en doğru adayı seçmek için yoğun bir mesai harcarken, adı sürekli olarak gündeme gelen tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, hakkındaki iddialara TGRT Haber'de yayınlanan Hakan Dede ile Spor Bülteni'nde cevap verdi. Fenerbahçe’nin başına geçmek istediğini ve çok iyi iş yapacağını iddia eden Vural, görev alması halinde mahcup etmeyeceğini söyledi.



"2 kere gece anlaştım"

Daha önce Fenerbahçe ile 2 kez anlaşma aşamasına geldiğini hatırlatan tecrübeli teknik direktör, “Fenerbahçe, bugüne kadar bana yönetici bazında hep tekliflerde bulundu. 2 kere gece anlaştım, antrenör oldum, sabaha başkası geldi. O yüzden onlarla daha özdeşleşti ismimiz. Çok istiyorum, daha önce de demiştim” dedi.



"İnşallah, Ali Bey’in aklına girer de bizi Fenerbahçe takımına yakıştırır"

Fenerbahçe ile adı anılan diğer teknik direktörlerden daha iyi iş yapacağını vurgulayan 68 yaşındaki futbol adamı, “Antrenörsüz olduğu bir dönem var Fenerbahçe’nin. Bazı yönetici arkadaşlarla da görüşüyoruz, neden, niçinleri soruyoruz. İnşallah, Ali Bey’in aklına girer de bizi Fenerbahçe takımına yakıştırır, oraya getirir. Ben orada olursam, kimseyi mahcup etmem. Taraftarıyla, çevresiyle, medyasıyla her şeyiyle gayet uyum içerisinde takımın başarısı için diğer alternatiflerden daha fazla iş yapacağımı düşünüyorum. Biraz da ukalalık yapalım. Türkiye Ligi’nin 1923’ten beri en çok resmi maça çıkan ikinci antrenörüyüm. Bu takımlar mahalle takımı değil, bu ligin takımlarıydı” ifadelerini kullandı.



"Gitsinler bakalım, yurtdışında bir şoför ehliyeti alsınlar kolaysa"

Son olarak eğitimini Avrupa’da aldığını ifade eden Yılmaz Vural, “Yabancı dilimiz var, Avrupa kültürümüz var. Ben, Türkiye’de antrenörlük eğitimi almadım. Almanya’da üniversiteye, kursları bitirdim ve her şeyi yaptım. İnsanlar her şeyi basite indirgemeye çalışıyor. Gitsinler bakalım, yurtdışında bir şoför ehliyeti alsınlar kolaysa” şeklinde konuştu.