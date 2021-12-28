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Elmalı kurabiye nasıl yapılır bu tarife bayılacaksınız!

Çayın yanına çok yakışacak bir tarifle karşınızdayız elmalı kurabiye! İşte sizler için tarifi...

Kurabiye tariflerinin en güzellerinden biri olan en güzel elmalı kurabiye karşınızda! Ağızda dağılan kıvamıyla, pratik kurabiyelerden oluşuyla kalplerinizi çalmaya gelecek bu kıyır kıyır elmalı kurabiye tarifi şekilleriyle, malzemeleriyle, hamuruyla tam ölçülü elmalı kurabiye yapmak isteyenlerin yardımına koşacak.

Elmalı kurabiyenin gevrek olması için yapılması gerekenlerden nasıl saklanacağına tüm püf noktalarını da bulabileceğiniz bu en güzel denenmiş elmalı kurabiye tarifi için çay suyunun altını koyalım hafiften. İşte sizler için elmalı kurabiye tarifi...

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