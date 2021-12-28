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Ümit Özdağ'ın ırkçı videosuna Almanya'daki gurbetçiden tokat gibi cevap: Caddedeki dükkanları gösterip...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'de dükkanına girdiği Suriyeli bir esnafa kimlik ve dükkanının ruhsatını sordu. Irkçı tavırlarından vazgeçmeyen Özdağ için Almanya'da yaşayan bir gurbetçi, empati konulu bir video paylaştı.

Türkiye'deki Suriyelileri sık sık hedef gösterip, onların hayatlarını tehlikeye sokacak paylaşımlarda bulunan Zafer Partisi Lideri  Ümit Özdağ, kamuoyunun gündemine oturdu. Son olarak İzmir'de Suriye uyruklu Türkiye vatandaşı bir kuyumcuyla girdiği diyaloğu sosyal medya hesabından paylaşıp hedef gösteren Özdağ'ın ırkçı  tavırlarına, Türkiye'den olduğu gibi yurt dışında yaşayan Türklerden de tepkiler geldi.
Özellikle Türk nüfusunun fazla olduğu Almanya'da yaşayan gurbetçiler, kendi durumlarından örnekler sunup, Özdağ'ı empatiye çağırdı. O gurbetçilerden biri de Almanya'da yaşayan Türk asıllı İrfan Yazıcı...

Köln'de Türklerin açtığı işletmeleri videoya alarak Özdağ'a tepki gösteren Yazıcı, arabasıyla önünden geçtiği sahibi Türk olan işletmelerin gösterip "Buradan Ümit Özdağ'a bir mesaj vermek istiyorum. Sayın vekilim bundan seneler önce Mevlüde Genç isimli bir kadının evini yaktılar. 5 çocuğuyla birlikte yanarak can verdi. Sıf ırkçılık. Şimdi sağlı sollu dükanları göstereceğim şu sokak olduğu gibi Türk. Sizi bu tekrardan düşünmeye sevk eder mi bilemiyorum. Bu dükkanları hedef gösteren bir Alman düşünün. Bizim burada diken üstünde yaşadığımızı düşünün." ifadelerini kullandı. 

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