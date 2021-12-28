BIST 1.879
DOLAR 11,66
EURO 13,21
ALTIN 689,03
DÜNYA

Suudi Arabistan’da kamyon camiye daldı! Yaralılar var: Feci kaza kamerada

Suudi Arabistan’da bir kamyonun camiye dalması sonucu 5 kişinin yaralandığı ve camide maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Al-Rawabi semtinde bir kamyon şoförü aracın kontrolünü kaybederek duvara çarpıp El Ammar Camii’ne daldı. Meydana gelen kazada camide namaz kılan 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle camide büyük maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ankara'da markete ceza yağdıran zabıta olay: Ya bu fiyatlar düşecek ya da...
Ankara'da markete ceza yağdıran zabıta olay: Ya bu fiyatlar düşecek ya da...
Polisliğe soyunan Ümit Özdağ Suriyeli esnafı aşağıladı! 'Stratejik salaklar' deyip demediğini bırakmadı
Polisliğe soyunan Ümit Özdağ Suriyeli esnafı aşağıladı! 'Stratejik salaklar' deyip demediğini bırakmadı
Çöp atmaya çıktı kazada öldü o anlar güvenlik kamerasında
Çöp atmaya çıktı kazada öldü o anlar güvenlik kamerasında
İstanbul'da onlarca kişi birbirine saldırdı! Kavga meydan savaşını aratmadı
İstanbul'da onlarca kişi birbirine saldırdı! Kavga meydan savaşını aratmadı
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, "Ankara'nın taşına bak" şarkısıyla gövde gösterisi yaptı
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, "Ankara'nın taşına bak" şarkısıyla gövde gösterisi yaptı
İzmir'de araç kontrolden çıkıp dükkana daldı! Kadınlar hayatının şokunu yaşadı: İşte o anlar...
İzmir'de araç kontrolden çıkıp dükkana daldı! Kadınlar hayatının şokunu yaşadı: İşte o anlar...
Bingöl'de Tevhid Kitabevi’ne operasyona giden polise saldırdılar! Ortalık savaş alanına döndü
Bingöl'de Tevhid Kitabevi’ne operasyona giden polise saldırdılar! Ortalık savaş alanına döndü
Sadakatsiz 45. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 45. bölüm fragmanı
112 Acil Çağrı 2. bölüm fragmanı
112 Acil Çağrı 2. bölüm fragmanı
Nureddin Nebati: Son 3 aydır sahte hesaplardan psikolojik harp uygulandı
Nureddin Nebati: Son 3 aydır sahte hesaplardan psikolojik harp uygulandı