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Köpekler Tunç Soyer'i kovaladı! İzmir Büyükşehir Belediyesi 'toplamıyoruz' dedi: Twitter yıkıldı

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bisikletle köpek saldırısına uğradığı video gündeme oturdu. İzmir Büyükşehir belediyesi köpekleri toplamayacağını duyurmuştu

Sahipsiz sokak hayvanlarının çevrede oluşturduğu tehlikeleri sonlandırma adına hükümet tarafından yeni bir adım atıldı. Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'nin 2 pitbullun saldırısına uğramasıyla birlikte alınan kararda, sokak hayvanlarının barınaklara toplanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelere sokak hayvanlarını barınaklara alma çağrısı yaparken, CHP'li belediyeler hayvanların toplatılmasına karşı çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediye'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Değerli İzmirliler, Kentimizdeki sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşılama ve tedavi işlemlerinin yanı sıra acil ve münferit durumlar dışında toplanması söz konusu değildir. Can dostlarımız hepimize emanet." ifadeleri yer aldı. Belediyenin hayvanları toplatmama kararıyla birlikte Tunç Soyer'in, bisiklet sürerken köpeklerin havlamasıyla dengesini kaybettiği görüntüler gündeme geldi.

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