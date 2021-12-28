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POLİTİKA

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, "Ankara'nın taşına bak" şarkısıyla gövde gösterisi yaptı

CHP'li Belediye Başkanları İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'siz bugün Ankarada gövde gösterisi yaptı. Başkanların gövde gösterisi sahnede "Ankara'nın taşına bak" şarkısının birlikte söylenmesiyle son buldu.

CHP'nin 10 Büyükşehir Belediye Başkanı dün Ankara'da gövde gösterisi yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Merkez'de bir araya gelen belediye başkanları, çıkışta basının karşısına çıktı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cevap verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer büyükşehir belediye başkanları Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra bir otelde toplantıya geçti. Toplantı başlangıcında Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması yaptı. 

CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in mazeret bildirerek katılmadığı toplantı daha sonra basına kapalı devam etti. Ardından Yavaş, Twitter üzerinden otelde düzenlenen programdan bir video paylaştı.
Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu belediye başkanları hep birlikte Ankara'nın taşına bak' marşını okudu.

O anların videosunu Mansur Yavaş, "Uyan uyan Gazi Kemal, güzel günler yakında" notuyla paylaştı.

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