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POLİTİKA

Mansur Yavaş'tan İBB'ye soruşturmaya tepki! Asılsız ithamların karşısında tek vücut olacağız

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 'terör teftişi' başlatmasına tepki gösterdi, "Asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 'terör teftişi' başlatmasına tepki göstererek "Dayanışma içerisinde bir bütün halinde hareket edecek, süreci yakından takip edecek ve asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz" dedi. Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

- Kentlerimizde sağlanan bu güven duygusu ve huzur iklimine rağmen, Belediye Başkanlarımız hakkında son günlerde çok ağır sözler söylenmekte ve açıklamalar yapılmaktadır. Bu konuda detaylı açıklamamızı yarın ki deklarasyonumuzda detaylı olarak vurgulayacağız ancak burada altını çizerek vurgulamak isterim ki, bizler Büyükşehir Belediye Başkanları olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da haksızlıkların karşısında olacağız.

- Dayanışma içerisinde bir bütün halinde hareket edecek, süreci yakından takip edecek ve asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz. Ülkemizin yegâne temel taşı millet iradesi ve demokrasidir. Millet iradesi ve demokrasinin olduğu yerde bu iradeye karşı yapılan haksızlıkların ve yanlış uygulamaların karşısında yer alacağımızı peşinen beyan ediyoruz.

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