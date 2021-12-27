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EKONOMİ

Turgay Güler: MB, enayi takımına 18 liradan doları sattı 11 liradan geri alıp kasasına koydu

Turgay Güler'den doların çakılmasıyla ilgili ilginç yorum. Merkez Bankası'nın 18 liradan 'enayi takımı'na dolar asttığını belirten Güler, "Sonra da devlet gitti 11 liradan dövizini geri alıp kasasına koydu" dedi.

Ülke TV'de Turgay Güler, Hasan Öztürk, Emin Pazarcı ve Gaffar Yakınca 'En Sıradışı' programında dövizdeki çöküşü konuştu. Programa Turgay Güler'in "Merkez Bankası doları verdi, bizim bu enayi takımı 18 TL’den doları aldı. Sonra da devlet gitti 11 liradan dövizini geri aldı kasasına koydu" sözleri damga vurdu. İşte Turgay Güler'in o açıklamaları...

- Falanca banka, falanca işadamı pusuda yatmış Merkez Bankası'nın piyasaya süreceği doları havada kapmayı amaçladılar. 

- Tayyip Erdoğan da Merkez Bankası'na "18'den istiyorlar bunlar doları, verin' dedi...

- Ama Millete de 'sakın dolar almayın! Bozdurun, bak sonra pişman olursunuz' dedi...

- Merkez Bankası doları verdi, bizim bu enayi takımı çok zekiler ya, bu sayede hükümet düşürecekler ya, 18 TL’den doları aldı.

Devlete el ense çekilmez, devlete el ense çekersen böyle tepetaklak gidersin...

- Sonra da devlet gitti 11 liradan dövizini geri aldı kasasına koydu.

- O işadamları şimdi koşa koşa Tayip Erdoğan'a gidip "Aman biz ettik, sen etme diye yalvarıyorlar...

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