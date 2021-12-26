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Gaziantep'te patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisinin kafasına mermi gibi saplandı

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP'te bir fabrikanın temel inşaatı sırasında dinamit patlamasından dolayı saçılan taşlar yan fabrikada çalışan güvenlik görevlisinin ölümüne neden oldu. Saçılan taşlardan birinin güvenlik görevlisi Vedat Erdoğan'ın (21) kafasına mermi gibi isabet etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesindeki 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda; bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan 21 yaşındaki Vedat Erdoğan'ın kafasına yakınlardaki başka bir fabrikanın temel inşaatı sırasında dinamit patlatılması sonrası taş isabet etti. Kafasına taş isabet etmesi sonucu ağır yaralanan genç güvenlik görevlisi kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Erdoğan'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen talihsiz gencin cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi.

Taş mermi gibi kafaya saplandı

Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken Erdoğan'ın hayatını kaybettiği anlar fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Dinamit patlamasından saçılan taşın mermi gibi Erdoğan'ın kafasına isabet etmesini güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Görüntülerde yürüdüğü esnada kafasına taş isabet eden Erdoğan'ın olduğu yere yığıldığı görülüyor.

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