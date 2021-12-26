HİSAR O+ son kabul atışında yüksek hızlı hedefi imha etti İsmail Demir görüntüleri paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, savunma sanayisinin bir başarıya daha imza attığını belirterek, "HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+ hakkında bilgi verdi.

Savunma sanayisinin bir başarıya daha imza attığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti. HİSAR O+ artık bütün unsurlarıyla tam kapasite görevinin başında. Şanlı ordumuza hayırlı olsun."

İnsansız hedef uçak başarıyla vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aksaray Atış Alanında icra edilen HİSAR-O Füzesi atışında, insansız hedef uçağının başarıyla vurulduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O) Projesi'nde, muayene ve kabul atışları kapsamında 24 Aralık 2021'de Aksaray Atış Alanında icra edilen HİSAR-O Füzesi atışında, insansız hedef uçak başarıyla vuruldu." ifadesi kullanıldı.