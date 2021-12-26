BIST 1.891
DOLAR 10,99
EURO 12,44
ALTIN 638,33
BİLİM - TEKNOLOJİ

HİSAR O+ son kabul atışında yüksek hızlı hedefi imha etti İsmail Demir görüntüleri paylaştı

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, savunma sanayisinin bir başarıya daha imza attığını belirterek, "HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+ hakkında bilgi verdi.

Savunma sanayisinin bir başarıya daha imza attığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti. HİSAR O+ artık bütün unsurlarıyla tam kapasite görevinin başında. Şanlı ordumuza hayırlı olsun."

İnsansız hedef uçak başarıyla vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aksaray Atış Alanında icra edilen HİSAR-O Füzesi atışında, insansız hedef uçağının başarıyla vurulduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O) Projesi'nde, muayene ve kabul atışları kapsamında 24 Aralık 2021'de Aksaray Atış Alanında icra edilen HİSAR-O Füzesi atışında, insansız hedef uçak başarıyla vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gaziantep'te pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı
Gaziantep'te pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Son dakika haberi! LGS ne zaman olacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bizzat açıkladı
Son dakika haberi! LGS ne zaman olacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bizzat açıkladı
Afganistan'da Taliban yönetimi 2 bakanlığı kapattı
Afganistan'da Taliban yönetimi 2 bakanlığı kapattı
HİSAR-O Füzesi atışında insansız hedef uçak başarıyla vuruldu
HİSAR-O Füzesi atışında insansız hedef uçak başarıyla vuruldu
Kur korumalı TL mevduat örtülü faiz mi? Hayrettin Karaman'dan dikkat çeken açıklama
Kur korumalı TL mevduat örtülü faiz mi? Hayrettin Karaman'dan dikkat çeken açıklama
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı: 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı: 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın
Mahkum konusu nedir hangi diziden uyarlama? Mahkum dizisi oyuncu kadrosu
Mahkum konusu nedir hangi diziden uyarlama? Mahkum dizisi oyuncu kadrosu
Sezai Karakoç vefatının 40. gününde kabri başında yad edildi
Sezai Karakoç vefatının 40. gününde kabri başında yad edildi
Trabzonspor sezonun ilk yarısını rekor kırarak tamamladı
Trabzonspor sezonun ilk yarısını rekor kırarak tamamladı