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BİLİM - TEKNOLOJİ

NASA, dünyanın en büyük uzay teleskobu James Webb'i uzaya fırlattı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması planlanan dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'in defalarca ertelenen fırlatma işlemini bugün gerçekleştirdi.

NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, şimdiye kadar yapılmış en büyük ve güçlü bilim gözlemevi olarak Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak görülüyor.

Webb, Dünya’dan yaklaşık 1 milyon mil (1.6 milyon kilometre) uzaklıktaki yörüngeye yaklaşık 1 ay sonra yerleşecek ve 2022’de ilk veri ve görüntüleri toplamaya başlayacak. Webb Telekosbu’nun, güneş sistemiyle ilgili soruları yanıtlaması, öte gezegenleri ve evreni hiç olmadığı kadar derinlemesine incelemesi beklenirken Dünya dışında devam eden yaşam arayışındaki ipuçlarını da ortaya çıkarması planlanıyor.

James Webb'in önümüzdeki 10 yılın önde gelen gözlemevi olacağı ifade ediliyor.

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