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İlham Aliyev'in barfiks performansı beğeni topladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 60'ıncı yaş gününü kutlarken, barfiks çektiği görüntülerle adından söz ettirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün 60'ıncı yaş gününü kutladı.

Azerbaycan televizyonu resmi Twitter hesabından Devlet Başkanı İlham Aliyev’in barfiks çektiği anlara ait görüntüler paylaşıldı.

Paylaşılan görüntülerde yatay çubuğa tırmanan İlham Aliyev'in 15 barfiks çektiği görüldü.

"15 KEZ, 60 YAŞINDA"
Görüntülerde barfiks çekerken görülen Aliyev, "15 kez, 60 yaşında" diyerek gülümsedi.

Aliyev'in fit görüntüsü dikkatlerden kaçmazken, o anlar sosyal medyada ilgi gördü.

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