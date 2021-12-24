Gaziantep'te pitbull saldıran Asiye'den kahreden görüntüler! Doktoru detayları anlattı: Hayati tehlike geçse bile...

Gaziantep'te geçtiğimiz gün bir sitenin bahçesinde iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye'nin son hali yürekleri dağladı. Asiye Ateş'in doktoru Beyhan Tahmazoğlu hayati tehlikesinin devam ettiğini kurtulsa bile kalıcı hasar olacağını anlattı.

Gaziantep'te, pitbull cinsi iki köpeğin saldırısıyla ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in doktoru Beyhan Tahmazoğlu, önümüzdeki 7-10 günlük sürecin çok kritik olduğunu söyledi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, bir sitede oturan 5 kişiye ait 2 köpek, site çalışanının 4 yaşındaki çocuğuna saldırdı.

Köpekler küçük Asiye Ateş'i baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladı.

Çığlıkları duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan çocuk, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından özel hastaneye sevk edilen Asiye Ateş'in tedavisi sürüyor.

"Özellikle enfeksiyonlar yönünden 7-10 günlük süreç çok önemli"

Başhekim Dr. Beyhan Tahmazoğlu, TRT Haber yayınında küçük kızın sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Geldiğinde şuuru kapalıydı. Bizi en çok endişelendiren şey enfeksiyon. Saçlı deride doku kayıpları ve kemik dokularda kayıplar var. Baş ve sağ kulak bölgesinde ciddi manada ısırığa bağlı kemik kırıkları ve darbeler mevcut. Saçlı deride doku kayıpları var. Hayati tehlikesi devam ediyor. Bunlarla ilgili ilerleyen süreçlerde operasyonlar yapılacak. Takibi ve tedavisi devam ediyor. Yüzünün sağ tarafında kalıcı hasar olma ihtimali yüksek.Özellikle enfeksiyonlar yönünden 7-10 günlük süreç çok önemli, o belirleyecek. Bu dönemden sonra karar verilecek."

3 kişi tutuklandı Gaziantep'te, 22 Aralık 2021 Çarşamba günü Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde meydana gelen ve 4 yaşındaki Asiye Ateş'in ağır yaralanmasına neden olan olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında karar verildi. Gün içerisinde jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli şahıs Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Acılı aileye ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynarken 2 tane pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in ailesini hastanede ziyaret etti. Şahin’e hastane ziyaretinde Başhekim Beyhan Tahmazoğlu ile doktorlar eşlik etti.

Ateş: “Benim değil başkasının kızı da olabilirdi”

Başkan Şahin, talihsiz kızın babası Hüseyin Ateş, halası Hatice Öztürk ve amcası Cuma Ateş ile bir süre sohbet ederek moral verdi. Baba Hüseyin Ateş ziyaret esnasında Şahin’e, “Bu hayvanları besleyen sitenin kendi yöneticisidir. Bu sitede oturan kişiler ona emanettir. Bu benim değil de başkasının kızı da olabilirdi. İdareciler hepsi bizimle tek tek ilgilendi, Allah hepsinden razı olsun. Biz adalete güveniyoruz” dedi.

Şahin: “Canımız yanıyor, müsaade edemeyiz”

Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Şahin, tehlike arz eden hayvanların insanların bulunduğu yerlerde beslenilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Asiye kızımızı ziyarete geldik. Ailesiyle konuştuk. Başhekimimizden sağlık durumu ile ilgili bilgi aldık. Şuanda yoğun bakımda ve hızlı bir şekilde iyileşme sürecine girdi. İlk 5 gün çok önemlidir. İnşallah bu 5 günde güzel haber alacağız. Suç olmasına rağmen şehrin merkezinde 400 kişinin yaşadığı sitenin içerisinde bu hayvan yönetici tarafından besleniyor. 153 numaralı hattımız üzerinden tehlikeli hayvan besleyen kişiler var ise hemen bize bildirsinler. Bizim bu hayvanları rehabilite edecek, kısırlaştıracak sistemimiz mevcuttur. Hiçbir tedbir almadan insana yakın yerlerde bir yöneticinin bunları beslemesinin sonucu Asiye kızımızda yaşadık. Canımız yanıyor. Buna müsaade edemeyiz. Bunların bir daha yaşanmaması için tedbir almaya devam edeceğiz” diye konuştu.