BIST 1.805
DOLAR 11,17
EURO 12,92
ALTIN 655,15
MEDYA

Bir Zamanlar Çukurova 119. bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 119. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 30 Aralık 2021 Perşembe akşamı ATV'de...

1970'li yıllarda İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Camdaki Kız 26. bölüm fragmanı
Camdaki Kız 26. bölüm fragmanı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 15. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 15. bölüm fragmanı
Evlilik Hakkında Her Şey 14. bölüm fragmanı
Evlilik Hakkında Her Şey 14. bölüm fragmanı
Yüksek onarım maliyetleri nedeniyle Tesla marka aracını dinamitle patlattı
Yüksek onarım maliyetleri nedeniyle Tesla marka aracını dinamitle patlattı
MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan belediye işçisini feci şekilde dövdü
MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan belediye işçisini feci şekilde dövdü
Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını TBMM kürsüsünde unuttu
CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını TBMM kürsüsünde unuttu
Ataşehir'de İETT şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekti
Ataşehir'de İETT şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekti
Seyir halinde video çekerken önünde TIR devrildi; çarpmaktan son anda kurtuldu
Seyir halinde video çekerken önünde TIR devrildi; çarpmaktan son anda kurtuldu