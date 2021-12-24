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DÜNYA

Yüksek onarım maliyetleri nedeniyle Tesla marka aracını dinamitle patlattı

Finlandiya’da bir kişi yüksek onarım maliyetleri nedeniyle Tesla marka aracını dinamitle havaya uçurdu.

Finlandiya'da Tuomas Katainan adlı kişi, yüksek onarım maliyetlerini protesto etmek amacıyla Tesla marka aracını dinamitle havaya uçurdu. Katainan, 2013 Model S aracının bataryasının “su sızıntısı” nedeniyle bozulması sonucu servisle iletişime geçtiğini belirterek, 1 ay sonra servis tarafından arandığını ve bataryanın garanti kapsamında olmadığı için 20 bin euro (yaklaşık 23 bin dolar) karşılığında değiştirilmesi gerektiğini tarafına iletildiğini aktardı.

Şirketin kendisine "araca yeni bir batarya takmanın mümkün olup olmadığının" belirsiz olduğunu ifade ettiğini belirten Katainan, ardından durumu protesto etmek amacıyla aracını havaya uçurmaya karar verdi.
Aracına 30 kilogram dinamit bağlayan ve sürücü koltuğuna da Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın cansız mankenini oturtan Katainan, aracını havaya uçurarak sosyal medyada yayınladı.

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