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MEDYA

Rıdvan Dilmen, Kemal Kılıçdaroğlu'na özendi! TRT canlı yayınında ayıp el hareketi

Türkiye günlerce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı el hareketini konuştu. TRT ekranlarında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, canlı yayında Kılıçdaroğlu'na özenip o hareketin aynısını yapınca izleyicinin tepkisini çekti...

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından TRT ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen'in yaptığı el hareketi gündeme oturdu. Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki hakem yönetiminden bahsederken "Tak! 2 maç ceza" ifadesiyle birlikte el hareketi yaptı.

Yaptığı hareketi hemen düzelten Dilmen, "Şöyle yapayım da millet yanlış anlamasın" dedi. Devlet kanalında böyle bir hareket yaptığı için sosyal medyada eleştirilerin merkezine oturan ünlü yorumcu, hakkında yapılan binlerce paylaşımın ardından gündemin zirvesine oturdu.

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