İstanbul'da yan komşusunun evinin odasını çaldığını ileri süren kişi soluğu mahkemede aldı

İSTANBUL'da bir binada bulunan 3+1 dairenin yeni sahibi satın aldığı evine geldiğinde evin 2+1 olduğunu fark etti. Yan komşusunun evinin odasını çaldığını ileri süren kişi soluğu mahkemede aldı.

İSTANBUL'da 1 yıl önce satın aldığı ve kiracılarının yeni çıktığı evine kendi taşınmak isteyen kişi, evine geldiğinde büyük bir şok yaşadı. 3+1 odalı olarak satın aldığı evine geldiğinde 2+1 olduğunu fark eden daire sahibi yan komşusunun evinin odasını kırıp kendi evine eklediğini iddia etti.

Komşu: Belediye izin verdi

Şüpheli komşu ise belediyenin kendisine imar izni verdiğini ileri sürdü. Belediyenin, "Ne isterseniz yapın" dediğini söyleyen komşu, odanın kendilerine ait olduğunu iddia etti.

Odanın kimin olduğu konusunda son kararı mahkeme verecek.