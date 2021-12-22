Muharrem Sarıkaya'yı kınamıştı dayak görüntüleri çıktı! Sopalı 11 kişiyle adam dövdü: İbrahim Ay'dan açıklama

Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’yı kınayan bir açıklamaya imza atan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay’ın 2017’de bir kişiyi sopayla dövdüğü görüntüler ortaya çıkması tepkiyle karşılandı. Yaşananlar sonrası İbrahim Ay ve eşi Meral Ay açıklama yaptı.

Ciner Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le röportaj gerçekleştirdiği sırada, ses ayarını yapmak isteyen İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından Sarıkaya'ya büyük tepki gösterilmişti. Fatma Şahin ile röportaj gerçekleştirdiği sırada ses ayarı yapmak isteyen İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atan Ciner Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, görevinden istifa etmişti.



Sarıkaya’nın kameraman Demir’e tokat atmasının üzerinden iki gün geçmişti ki bir gazetecinin daha şiddet görüntüleri çıktı. Yaptığı hareketten sonra görevinden istifa etmek zorunda kalan Sarıkaya’yı kınayan bir açıklamaya imza atan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay’ın 2017’de bir kişiyi sopayla dövdüğü görüntüler ortaya çıkması tepkiyle karşılandı.







11 kişiyle beraber saldırdı

İbrahim Ay’ın birine yönelik tokatlı ve yumruklu saldırıda bulunduktan sonra hızını alamayıp sopalı saldırıda da bulunduğu görülüyor. İbrahim Ay’ın gazeteci olduğu söylenen kişiye yönelik kamera altında 11 kişilik kalabalık bir grupla saldırıda bulunmasının sebebinin ne olduğu açıklanmadı.



Defalarca sopa darbesi indirdi

Videonun 13. saniyesinde karşısındaki kişiye tokat atarken videonun 49. saniyesinde ise dışarıdan çağırdığı kalabalık gruba işaret ederek onları içeri çağırıyor. İçeri giren kalabalık gruba dahil olan birinin elindeki sopa ile ve beraberindeki grup ile birlikte karşısındaki kişiye öldüresiye saldırmaya devam eden İbrahim Ay karşısındaki kişinin kafasına ve vücudunun üst bölgesine Defalarca sopa darbesi indiriyor.







"Vatan, bayrak ve namus bizler için kırmızı çizgidir"

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, sosyal medyada yayınlanan şiddet görüntüleri hakkında açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ay, 'anlık öfkesine' yenik düştüğünü söyledi. Ay "Vatan, bayrak ve namus... Bizler için kırmızı çizgidir. Avukat olan rahmetli kız kardeşime yönelik 5 yıl önce tezgahlanmış iğrenç, insanlık dışı bir iftira. Her türlü kanuni yola başvurmama rağmen şahsın, 'Suç ehliyetinin olmadığına dair' raporu dolayısıyla maalesef sonuç alamadım. İğrençlik devam etti. Kız kardeşim üzüntüsünden kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Yaşananları konuşmak için gittiğimde, şahsıma ve aileme yönelik hakaret ve tehditlere devam edince bir anlık öfkenin sonucu hadise meydana geldi. Beni yıpratmak için kız kardeşimin ölümüne neden olan şer odaklarının 5 yıl önceki bu görüntüleri şimdi servis etmeleri manidardır. Hepsini Yüce Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.



"Deli raporu olan çok zeki bir adam"

İbrahim Ay’ın eşi gazeteci Meral Ay da Oda TV'ye yaptığı açıklamada, İbrahim Ay'ın saldırdığı kişinin gazeteci olmadığını ve akli dengesinin bozuk olduğunu söyledi. Meral Ay, bu kişinin 5 yıl önce İbrahim Ay ve görümcesi Nilüfer Ay hakkında bazı iddiaların yazılı olduğu pankartı boynuna takarak Gaziantep sokaklarında dolaştığını anlattı. Meral Ay “Bir deliye para verip üzerimize saldırdılar. Evimizin, işyerimizin önüne; çarşıya pazara o pankartla kapı kapı dolaştırdılar. Deli raporu olan çok zeki bir adam, parayla bu işleri yapan bir adam.” dedi.







"Adalet olmadığı için görümcem kalp krizi geçirdi, bu deliyi tutuklamadığınız için"

Meral Ay, Nilüfer Ay’ın hakimlik sınavını kazandığını, İbrahim Ay’ın önünü kesmek için pankartlı olayın yaptırıldığını söyledi. Eşinin bu yüzden saldırdığını belirten Meral Ay, "Nilüfer Ay 'bu olay benim başıma niye geldi' diye dert etti ve kalp krizinden vefat etti" dedi. Meral Ay, Nilüfer Ay’ın cenazesine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün de katıldığını aktardı. Meral Ay, Adalet Bakanının yüzüne karşı “Adalet olmadığı için görümcem kalp krizi geçirdi, bu deliyi tutuklamadığınız için” dediğini ifade etti.