Muharrem Sarıkaya ve Fatma Şahin'e ünlülerden sosyal medyada tepki yağmuru
GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj gerçekleştirdiği sırada ses ayarı yapmak isteyen İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atan Ciner Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya sosyal medyada hem ünlülerden ve hemd e diğer sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.
Ciner Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le röportaj gerçekleştirdiği sırada, ses ayarını yapmak isteyen İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından Sarıkaya'ya büyük tepki gösterildi. Fatma Şahin ile röportaj gerçekleştirdiği sırada ses ayarı yapmak isteyen İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atan Ciner Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, görevinden istifa etti.
Yaşananların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ve "Kendimi kaybettim" diyen Sarıkaya'nın özrü de tepki gördü. Sosyal medya kullanıcıları, Sarıkaya'nın yaptığının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
Tüm bu gelişmelerin yaşanmasının ardından Ciner Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, bugün görevinden istifa etti. Söz konusu istifa, Haber türk tarafından da doğrulandı. Sosyal medyada ise Muharren Sarıkaya ve Fatma Şahin'e tepkiler yükseldi. İşte o tepkilerden bazıları...