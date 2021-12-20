Muharrem Sarıkaya ve Fatma Şahin'e ünlülerden sosyal medyada tepki yağmuru

Tüm bu gelişmelerin yaşanmasının ardından Ciner Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, bugün görevinden istifa etti. Söz konusu istifa, Haber türk tarafından da doğrulandı. Sosyal medyada ise Muharren Sarıkaya ve Fatma Şahin'e tepkiler yükseldi. İşte o tepkilerden bazıları...