Muharrem Sarıkaya İHA muhabirine tokat sonrası Habertürk görevinden istifa etti!

Habertürk canlı yayını sırasında İHA kameramınını tokatlayan Muharrem Sarıkaya'dan son dakika karar. Özürü işe yaramayan Muharrem Sarıkaya tepkiler üzerine istifa kararı aldı.

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Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya yaşanan tokat skandalı sonrası görevinden istifa etti. Habertürk TV’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında Muharrem Sarıkaya, İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Görüntüler sosyal medyaya düşünce ortalık ayağa kalmıştı. Kamuoyundan özür dileyen Muharrem Sarıkaya, tepkiler dinmeyinci istifa kararı aldı.

HaberTürk'ten yapılan açıklamada, "Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti. Habertürk TV’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında Muharrem Sarıkaya, sosyal medyaya yansıyan İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüleri sonrasında görevini bıraktı." denildi.

Ne olmuştu? Muharrem Sarıkaya, Fatma Şahin'le Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle HaberTürk kanalında bir canlı yayın gerçekleştirmiş; Sarıkaya İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Tokatın ardından yayın devam etmiş Şahin tepkisiz kalmıştı. Sosyal medyada büyük tepkiye yol açan Sarıkaya olayla ilgili 'mazeretsiz özür dilediğini' ifade ederken; Şahin ise Sarıkaya'nın yaptığının yanlış olduğunu belirtmişti. Muhabir Ahmet Demir ise, Sarıkaya'nın özrünü kabul etmeyerek dava açacağını açıkladı. Muharrem Sarıkaya skandal görüntülerle ilgili şu açıklamayıp yapmıştı:



İHA muhabiri: Dava açacağım

Olayın kamuoyuna yansıması sonrası İHA Muhabiri Ahmet Demir, yayın sırasında yaşananları anlattı.

Demir şunları söyledi:

"Ben kameramanlık görevi yapıyordum. Muharrem Bey, kendi kanallarıyla irtibat kurabilmesi için kendi telefonunu kullanmak istedi. Kendi telefonumuzu vermek istedik ama kendisi ısrarla kabul etmedi. Kendi telefonu çekmeyince yayın esnafında sürekli hareket yaptı. Görevim olmasa da durumla ilgilenip telefonumu verdim ve sonrasında bana bu hamleyi yaptı. Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması" dedi.

Sarıkaya'nın özür dilediğini ifade eden Demir, şöyle devam etti:

"Benden özür dilemeye çalıştı. Müdürüm ısrarla kabul etmemi istedi ve ben de yaşına hürmeten kabul ettim ancak avukatımla görüştüm. Rencide olduğum için hukuki süreci başlatacağım. Salı günü dava açacağım."

Fatma Şahin'in tepkisizliğine eleştiriler sonrası açıklama yaptı

Canlı yayında gözünün önünde kameraman tokatlandığında tepki vermeyen Fatma Şahin, olay kamuoyuna yansıyınca twitter hesabından Muharrem Sarıkaya'nın özür mesajlarını paylaştı ve şunu yazdı:

-Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. @msarikaya6 kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden kınama

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Muharrem Sarıkaya'nın İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat atmasını kınayan bir açıklama yayınladı.

TGC'den yapılana açıklamada, "Habertürk Ankara Temsilcisi gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yaptığı röportaj sırasında teknik sorunu çözmeye çalışan İhlas Haber Ajansı kameramanı Ahmet Demir’e hakaret ettiği ve tokat attığı basına yansımıştır. Muharrem Sarıkaya, meslektaşına insan onuruna aykırı bir şekilde hakaret edip, şiddet uygulamıştır. Gazetecilik ekip işidir ve hiçbir gazeteci, meslektaşına hakaret edemez, şiddet uygulayamaz. Şiddet hem suçtur, hem de meslek etik ilkelerine aykırıdır. Tutumu yalnız meslektaşımız Ahmet Demir’e değil, mesleki dayanışmaya da zarar vermiş ve moral bozmuştur" denildi.