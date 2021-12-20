Habertürk'te Muharrem Sarıkaya kameramanı tokatladı! Fatma Şahin'in önünde oldu

Habertürk canlı yayınında Muharrem Sarıkaya sesi düzeltmeye çalışan kameramanı tokatladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i önünde olan bu olaya tepkisiz kaldı. Muharrem Sarıkaya özür dilerken, tokatlanan Ahmet Demir 'onurum kırıldı' dedi.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın ses teknikerine tokat attığı anlar kameralara yansıdı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada ses teknikerinin telefonlarla uğraştığı ve bir kablo ile bağlantı kurmaya çalıştığı esnada Muharrem Sarıkaya teknikere tokat attı. O anlarda Fatma Şahin'in ise şaşkın ve tepkisiz kaldığı görüldü.

Olay sonrası büyük tepki toplayan Muharrem Sarıkaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklamasında özür dileyen Muharrem Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

-Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum.

-Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim.

-Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum.

İstifa etmeli

Habertürk kanalı da Muharrem Sarıkaya adına özür mesajı yayınladı. Kamuoyunda ise Muharrem Sarıkaya'nın istifası kabul görmezsen, istifa etmesi istendi.