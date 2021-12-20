BIST 2.084
DOLAR 16,62
EURO 18,70
ALTIN 961,06
MEDYA

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 14. bölüm fragmanı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 23 Aralık 2021 Perşembe akşamı TRT 1'de...

Midilli'den çıkan dört kardeşin tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kar yağışı nedeniyle 4 ilde eğitime ara verildi
Kar yağışı nedeniyle 4 ilde eğitime ara verildi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
MÜSİAD dövizdeki artışa "sun'i" dedi
MÜSİAD dövizdeki artışa "sun'i" dedi
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a istifa çağrısı
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a istifa çağrısı
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı muhabir: Çok zoruma gitti
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı muhabir: Çok zoruma gitti
Erdoğan MB'nin yeni dolar rezervini açıkladı
Erdoğan MB'nin yeni dolar rezervini açıkladı
Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki
Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Zorbay Küçük açıklaması: Yanına kar bırakmayacağız
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Zorbay Küçük açıklaması: Yanına kar bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz açıklaması
Türkiye 19 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 19 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu