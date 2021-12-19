BIST 2.084
DOLAR 16,51
EURO 18,53
ALTIN 953,68
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz rezervimiz 100 milyar doların üzerine çıkmış vaziyette

İlim Yayma Vakfınca Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Döviz rezervimiz 100 milyar doların üzerine çıkmış vaziyette. Bu rakam daha da yukarılara çıkacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfınca Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri töreninde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz rezervimiz 100 milyar doların üzerine çıkmış vaziyette. Bu rakam daha da yukarılara çıkacak. Herhalde George, Hans gelip de Merkez Bankamızın döviz rezervini yükseltmeyecek. Biz yükselteceğiz biz. Bundan hiç endişeniz olmasın" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey TÜSİAD ve yavruları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey TÜSİAD ve yavruları...
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama! Bu da benim tezimdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama! Bu da benim tezimdir
Gazeteci Muharrem Sarıkaya ses teknisyenini tokatladı! Fatma Şahin dondu kaldı
Gazeteci Muharrem Sarıkaya ses teknisyenini tokatladı! Fatma Şahin dondu kaldı
Hatay'da hakem ve futbolcular şiddetli fırtınaya tutuldu! O anlar kamerada
Hatay'da hakem ve futbolcular şiddetli fırtınaya tutuldu! O anlar kamerada
İstanbul'daki ekmek kuyrukları Japonya'da haber oldu: Emsali görülmemiş bir önlem
İstanbul'daki ekmek kuyrukları Japonya'da haber oldu: Emsali görülmemiş bir önlem
Elazığlı adamın kaz ile şiveli konuşması izleyenleri kahkahaya boğdu
Elazığlı adamın kaz ile şiveli konuşması izleyenleri kahkahaya boğdu
İstanbul'da sürücüler 1 aydır onu takip ediyordu! Sonunda beklenen oldu: Araçtaki yazı şaşırttı
İstanbul'da sürücüler 1 aydır onu takip ediyordu! Sonunda beklenen oldu: Araçtaki yazı şaşırttı
Karnabahar çorbası nasıl yapılır içinizi ısıtacak!
Karnabahar çorbası nasıl yapılır içinizi ısıtacak!
Bu nasıl zam! Zamlı asgari ücretle daha az ekmek daha az yumurta daha az süt alınacak
Bu nasıl zam! Zamlı asgari ücretle daha az ekmek daha az yumurta daha az süt alınacak