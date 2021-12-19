İlim Yayma Vakfınca Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Döviz rezervimiz 100 milyar doların üzerine çıkmış vaziyette. Bu rakam daha da yukarılara çıkacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfınca Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri töreninde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz rezervimiz 100 milyar doların üzerine çıkmış vaziyette. Bu rakam daha da yukarılara çıkacak. Herhalde George, Hans gelip de Merkez Bankamızın döviz rezervini yükseltmeyecek. Biz yükselteceğiz biz. Bundan hiç endişeniz olmasın" ifadelerini kullandı.