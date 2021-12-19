'Taytımı çıkarayım mı hocam?' diyen Hande Sarıoğu Ertan'a zor anlar yaşattı! Ben gittikten sonra...

Habertürk’ten dans ettiği gerekçesiyle atılan ve son günlerde sık sık gündeme gelen Hande Sarıoğlu son dansıyla olay oldu.

YouTube'da bir kanalda bahis programı sunmaya başlayan Hande Sarıoğlu, her hafta maç tahminlerinde bulunurken yaptığı hareketlerle de gündeme geliyor. Ertan Süzgün ile program sunan ünlü spiker oryantal yaptığı için işinden olmuştu. Sarıoğlu dans konusunda geri adım atmıyor. Hande Sarıoğlu dans dersi almaya başladı.



Dans hocası Aleyna Çalışkan'ı yayına alan Sarıoğlu alıştırma yaparken Ertan'ı da arkasını oturttu. Hal böyle olunca takipçilerinden de yorum yağdı. Çoğu takipçi yorumlara "Ertan'ın zor anları", "Ah Ertan ah", "Ertan'ın şanslı günü" gibi notlar düştü. Sarıoğlu ise hocasının "Taytını çıkarıyormuş gibi eğiliyorsun" sözünü ciddiye alarak "Çıkarayım mı hocam?" diye sordu. O anlara dair de ünlü spiker çok sayıda yorum aldı.