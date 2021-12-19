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Karnabahar çorbası nasıl yapılır içinizi ısıtacak!

Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak çok lezzetli bir çorba tarifine de dersiniz?

Akla gelen kış sebzelerinin başında gelen karnabahar tariflerde kızartma, salata ya da sulu yemek olarak karşımıza çıksa da içimizi ısıtacak bir çorba yapımına da uygun. Terbiyesinde krema yer alan karnabahar çorbası aynı zamanda hafif bir başlangıç. İşte sizler için karnabahar çorbası tarifi. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun...

Malzemeler;

Orta boy bir karnabaharın yarısı, 2 adet soğan, 4 diş sarımsak, 2 litre su, 1 paket krema, 1 yemek kaşığı tereyağ, 1 yemek kaşığı un, 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı, kekik, karabiber, tuz.

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