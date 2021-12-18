TOGG merakla beklenen logosunu tanıttı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) merakla beklenen logosunu Twitter hesabından videolu paylaşımla tanıttı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) 2022 sonunda ilk yerli ve milli otomobili üretim bandından çıkaracak.

Merakla beklenen otomobilin üretileceği Gemlik'teki tesislerde inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürerken, TOGG dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Öğleden önce "< 14.30'da buluşalım >" twitini atan TOGG, beklenen saatte yerli otomobilin logosunu tanıttı.

Logonun görseli video eşliğinde verilirken paylaşımda "Doğu ile Batı’nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası." ifadelerine verildi.

Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası Bursa'nın Gemlik ilçesinde kuruluyor

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, elektrikli otomobillerin en kritik parçası olan batarya üretimi konusunda önemli bir adım attı.

TOGG ile Çinli enerji devi Farasis'in ortaklığında kurulan Siro şirketi, Gemlik'te batarya hücresi ve modül üretimi tesisi kuruyor. 30 milyar liralık 15 gigavat saat kapasiteli batarya hücresi ve 19,8 gigavat saat kapasiteli batarya modülü yatırımı, Türkiye’nin elektrikli araçlar ve mobilite ekosisteminin teknolojik dönüşüme katkı sağlayacak.

Siro'nun üretim yapacağı Gemlik'teki fabrikada otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda enerji depolama çözümleri de geliştirilecek.

TOGG'un batarya modül ve paketlerini üretecek Siro, enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı, temiz ve verimli bir enerji sisteminin gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor. Bu yatırımla 400’ü nitelikli olmak üzere, 2 bin 200 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.