BIST 2.084
DOLAR 16,51
EURO 18,53
ALTIN 953,68
MAGAZİN

Müge Anlı Yıldız Tilbe'den 'Çabuk olalım aşkım' şarkısını söyledi

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı Yıldız Tilbe'nin en sevilen şarkılarından 'Çabuk Olalım Aşkım' ı kanun eşliğinde seslendirdi. Sosyal medyada paylaştığı video takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

ATV ekranlarının gündüz kuşağındaki en sevilen isimlerinden Müge Anlı, sosyal medyada yaptığı son dönemdeki paylaşımlarıyla yoğun etkileşim alıyor. Sesinin güzel olduğu bilinen sunucu, kişisel sosyal medya hesabından şarkı söylediği anları paylaştı ve takipçilerinden yine tam not aldı.

Kanun eşliğinde Yıldız Tilbe'den 'Çabuk Olalım Aşkım' ı seslendiren Müge Anlı, sesinin güzelliği ile takdir topladı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum hadi buyurun kendiniz programı yapın
Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum hadi buyurun kendiniz programı yapın
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Kaderimin Oyunu 4. bölüm fragmanı
Kaderimin Oyunu 4. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 609. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 609. bölüm fragmanı
Kıbrıs Zafere Doğru 20. bölüm fragmanı
Kıbrıs Zafere Doğru 20. bölüm fragmanı
Yasak Elma 125. bölüm fragmanı
Yasak Elma 125. bölüm fragmanı
Üç Kuruş 8. bölüm fragmanı
Üç Kuruş 8. bölüm fragmanı
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi
Doğu Perinçek Meğer o da asgari ücretliymiş: 1 havlu 2 fanilayla yaşayabilirim
Doğu Perinçek Meğer o da asgari ücretliymiş: 1 havlu 2 fanilayla yaşayabilirim
Bursa'da havlamasına kızdı engelli köpeğe sopayla saldırdı! İşte o anlar...
Bursa'da havlamasına kızdı engelli köpeğe sopayla saldırdı! İşte o anlar...