Müge Anlı Yıldız Tilbe'den 'Çabuk olalım aşkım' şarkısını söyledi

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı Yıldız Tilbe'nin en sevilen şarkılarından 'Çabuk Olalım Aşkım' ı kanun eşliğinde seslendirdi. Sosyal medyada paylaştığı video takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

ATV ekranlarının gündüz kuşağındaki en sevilen isimlerinden Müge Anlı, sosyal medyada yaptığı son dönemdeki paylaşımlarıyla yoğun etkileşim alıyor. Sesinin güzel olduğu bilinen sunucu, kişisel sosyal medya hesabından şarkı söylediği anları paylaştı ve takipçilerinden yine tam not aldı.

Kanun eşliğinde Yıldız Tilbe'den 'Çabuk Olalım Aşkım' ı seslendiren Müge Anlı, sesinin güzelliği ile takdir topladı.