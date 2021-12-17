Doğu Perinçek Meğer o da asgari ücretliymiş: 1 havlu 2 fanilayla yaşayabilirim

Katıldığı canlı yayında Türkiye'nin cep telefonu üretebileceğini söyleyen Doğu Perinçek, ABD'ye ait ürünlere ihtiyaç olmadığını belirtti. Perinçek ayrıca yayında asgari ücreti de değerlendirdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Haber Globel ekranlarında sunuculuğunu Senem Toluay Ilgaz'ın yaptığı 'Siyaset Özel' programına konuk oldu. Gazetecilerle sohbet eden Doğu Perinçek, ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulundu. "Özal modeli Türkiye'yi iflasın eşiğine getirdi" diyen Perinçek "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Turgut Özal döneminde başlayan ithalat bağımlı modelin sürdürülemez olduğunu söylemiştir. 500 milyar dolara yakın dış borç altında olan bir ülke iflas noktasındadır" ifadelerini kullandı.



"Ben de asgari ücretliyim"

Asgari ücretle ilgili görüşleri sorulan Doğu Perinçek şunları söyledi: "Asgari ücretliye asgari ücreti soruyorsunuz, ben de bir asgari ücretliyim işçi emeklisi maaşı alıyorum" dedi. Perinçek sunucunun 'mutlu etti mi sizi bu ücret' sorusuna "Ben Türkiye ekonomisine bakıyorum, kendi kişisel hayatıma değil. Ben sonuç itibariyle gerektiği zaman bir torba içinde bir havlu iki tane fanila yaşamımı sürdürebilen bir insanım. Türkiye ekonomisi açısından baktığım zaman asgari ücret emekçilerimizin, işçilerimizin iyi koşullarda yaşaması lazım, piyasada talebin yükselmesi de önemli asgari ücret artışı piyasaya talep olarak gelecek çarşıları şenlendiren etkileri de var. Ama önümüzdeki dönem enflasyon yükselecek. Ama beklenenden fazla bir artış oldu." dedi.



"Enflasyon, asgari ücreti alıp götürüyor"

Senem Toluay Ilgaz'ın asgari ücretin 6 ayda bir belirlenmesine yönelik sorusuna Perinçek "Enflasyon, asgari ücreti alıp götürüyor. O bakımdan 6 ayda bir belirleme olabilir. Bir de işverenler açısından da bakmak lazım. Dükkanlara soralım, patronlar ne diyor. Bu mutlaka maliyetlere ve fiyatlara yansıyacaktır. Şu olabilir mi, bazı iş yerleri kapanma tehlikesiyle karşı karşıya gelebilir mi?" yanıtını verdi.



"İnsanlar Amerika'dan gelen telefon için burada kuyrukta bekliyor"

Perinçek, gazeteci Faruk Aksoy'un "ABD'de cep telefonu yapılıyor, Manisa'da da yapılıyor ama insanlar Amerika'dan gelen telefon için burada kuyrukta bekliyor" sözleri üzerine Türkiye ekonomisinin ABD'den telefon alımına engel olacak seviyelere geldiğini belirtti. Perinçek, bu açıklamasının ardından iktidara gelmeleri durumunda yapacaklarından bahsetti. Yeni çalışmalarla ithalat ve ihracatı büyüteceklerini söyleyen Perinçek, ABD'den cep telefonu alınmayacağını belirtti.



"İlk başta çok kaliteli yapamayacağız"

Türkiye içerisinde cep telefonu yapacaklarını söyleyen Perinçek "Amerikan malı cep telefonunu yasaklayacağız" dedi. Telefon üretiminin ise önce belirli iş birlikleriyle yapılacağını anlatan Perinçek, "İlk başta çok kaliteli yapamayacağız ama bir süre sonra kalitelisini de yapacağız. Kalitesizden başlayarak kaliteye doğru gidilebilir." ifadelerini kullandı.