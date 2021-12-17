'Zamlardan çok memnunum' diyen yaşlı adam Twitter'ı yıktı geçti: Bekleye bekleye yoruldum

Zamlarla ilgili yapılan bir sokak röportajında yaşlı bir adamın verdiği yanıt sosyal medyayı salladı.

Youtube'de yayın yapan Tüylü Mikrofon kanalı son haftalarda peş peşe gelen zamlarla ilgili sokak röportajı yaparak vatandaşların görüşlerini aldı. Yaşlı bir adamın 'Zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kadar bekliyor muydunuz?' sorusuna verdiği "19 senedir bekleye bekleye yoruldum. Zamlar geldi çok memnun oldum. Daha fazla zamlar gelmesini istiyorum. Bu millet başka türlü uyanmaz. 19 senedir sarsıyorum gücüm tükendi. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Zamlardan çok memnunum. Daha fazla zam gelmesini temenni ediyorum Allah'tan." yanıt sosyal medyada olay oldu.