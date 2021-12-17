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ATV Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin'den olay şarkı 'Sesi şahane'

ATV'de yayınlanan Destan dizisindeki Akkız rolüyle gö dolduran güzel oyuncu Ebru Şahin, TRT Müzik’te yayınlanan Laterya isimli programa konuk oldu. Ebru Şahin , Michael Bublé'in “Sway” şarkısını söyledi. Sosyal medyada sesinin güzelliği ile övgü aldı.

ATV'de yayınlanan Hercai dizisindeki başarısının ardından Destan dizisindeki 'Akkız' rolüyle de izleyiciye kendini sevdiren güzel ve başarılı oyuncu Ebru Şahin TRT Müzik'e konuk oldu ve şarkı söyledi.



Michael Bublé'in “Sway” şarkısını söyleyen Şahin'e övgüler yağdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Ebru Şahin'in dizilerde söylediği Türkçe şarkıları bu kadar güzel seslendirmediğine vurgu yaparken, bazıları da dizilerde daha çok şarkı söylemesi gerektiğini vurguladı.

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