Köfteli brokoli nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Sizler için çok güzel bir akşam yemeği tarifimiz var köfteli brokoli!

Ev yemeklerini çok seviyor ama arada sebzede yemek istiyorsanız bu tarifimiz size göre! Brokolinin üzerine bir de ellerinizle hazırladığınız köfteler de eklenince ortaya ''Yeme de yanında yat!'' tadında bir şaheser çıkıyor. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

500 gr kıyma, 1 su bardağı galete unu, 1 adet ortaboy soğan, 1 tutam maydanoz, 1 tatlı kaşığı köfte baharatı, Yeterince Tuz, 1 çay kaşığı karbonat, yarım çay bardağı su, Orta Boy brokoli, 3 adet orta boy havuç, Yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 Su bardağı süzme yoğurt, 2 diş sarımsak, Kızartma yağı, Yemeğin üstü için Tereyağ