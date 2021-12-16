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Asgari ücret için Cübbeli Ahmet Hoca'yı dinleyin!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube kanalında yaptığı programda asgari ücretle ilgili değerlendirmeler yaptı.

Gazeteci Hadi Özışık Youtube kanalında yaptığı programda asgari ücretle ilgili değerlendirmeler yaptı. Özışık, ''Bugün Türkiye’de asgari ücretle geçinmem mümkün değil… Bana göre asgari ücret en az 4500 lira olmalı… 4500 lira yeter mi, yetmez!.. Çok değer verdiğim Cübbeli Ahmet Hoca benim duygularıma tercüman olmuş… ‘Nerede kaldı Müslümanlık’ deyip hem nalına hem mıhına vurmuş…

“Ananın babanın ayrına cami, köprü, çeşme yaptırma, o parayı hayır olarak işçine fazla fazla maaş olarak ver! Bak bakalım o zaman anan baban cehennemdeyse hemen cennete çıkar Müslüman öldüyse eğer..” diyor.. Ben de aynen Ahmet Hocam gibi düşünüyorum…'' ifadelerini kullandı.

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