Adıyaman'da tüp patladı! Tek katlı ev yıkıldı, 2 kişi yaralandı
ADIYAMAN'dan son gelen haber korkunç! Besni ilçesinde tüp patlaması sonucu tek katlı ev yıkıldı, enkazdan çıkarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Eğirli köyü Kocaispir mezrasında Mustafa Bulut'a ait tek katlı bir evin mutfağında bilinmeyen nedenle mutfak tüpü patladı.
Patlamanın etkisiyle çöken evde bulunan evdeki Sultan Bulut ile Mustafa Bulut enkaz altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Besni Kaymakamı Nazlı Demir de olay yerinde incelemelerde bulundu.