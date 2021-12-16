BIST 2.183
DOLAR 15,19
EURO 17,21
ALTIN 871,61
YEREL

Adıyaman'da tüp patladı! Tek katlı ev yıkıldı, 2 kişi yaralandı

ADIYAMAN'dan son gelen haber korkunç! Besni ilçesinde tüp patlaması sonucu tek katlı ev yıkıldı, enkazdan çıkarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eğirli köyü Kocaispir mezrasında Mustafa Bulut'a ait tek katlı bir evin mutfağında bilinmeyen nedenle mutfak tüpü patladı.

Patlamanın etkisiyle çöken evde bulunan evdeki Sultan Bulut ile Mustafa Bulut enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
'Afyon'da petrol bulundu üzerine beton döküldü' dedi Twitter yıkıldı! Mehmet Zeybek'ten olay sözler: 2023'te...
'Afyon'da petrol bulundu üzerine beton döküldü' dedi Twitter yıkıldı! Mehmet Zeybek'ten olay sözler: 2023'te...
'Koreliler çaldı' deyip Semih Saygıner açıkladı: Reklam yapacağım
'Koreliler çaldı' deyip Semih Saygıner açıkladı: Reklam yapacağım
İstanbul'da özlenen manzara! Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı
İstanbul'da özlenen manzara! Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı
Zonguldak'ta 8 kişilik aile kabusu yaşadı! Çığlık çığlığa dehşet dolu anlar: Kimsenin evinde yatamıyorum
Zonguldak'ta 8 kişilik aile kabusu yaşadı! Çığlık çığlığa dehşet dolu anlar: Kimsenin evinde yatamıyorum
Hatay'da pes dedirten görüntü! Düğün konvoyu trafiğe kapattığı yol üzerinde göbek attı
Hatay'da pes dedirten görüntü! Düğün konvoyu trafiğe kapattığı yol üzerinde göbek attı
Annemizi Saklarken 3. bölüm fragmanı
Annemizi Saklarken 3. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 76. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 76. bölüm fragmanı
112 Acil Çağrı 1. bölüm fragmanı
112 Acil Çağrı 1. bölüm fragmanı
Yargı 14. bölüm fragmanı
Yargı 14. bölüm fragmanı
İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı
İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı