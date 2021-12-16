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'Koreliler çaldı' deyip Semih Saygıner açıkladı: Reklam yapacağım

3 Bant Dünya Kupası'nda 7. şampiyonluğunu yaşayan Milli bilardocu Semih Saygıner, 1994'te Dünya Kupası'nı kazandıran kendine has vuruşun Güney Koreliler tarafından sahiplenmesine sitem etti.

Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda birinci olarak 7. kez şampiyon olan Milli bilardocu Semih Saygıner, Bloomberg HT'de Fatih Altaylı'nın da yer aldığı Bire Bir programına konuk oldu. 1994'te Dünya Kupası'nı kazandıran kendine has vuruşun Güney Koreliler tarafından sahiplenmesine sitem eden Saygıner sitem etti.

Saygıner "Tribünde oturuyoruz, birisi benim vuruşumu yapıyor, bütün tribün 'maestro, senin vuruş' diye işaret ediyor.. Kore'de bir reklam gördüm, Koreli bir oyuncu, 1994'te benim bulduğum bir vuruşu yapıyor ve 'Korean style' diyor. Tilt oldum. Tamamen Turkish style. Bu topraklarda çıktı. " dedi.

"Turkish style diye reklam yapacağım"
"Bununla ilgili bir proje yapıyorum" diyen Saygıner "Bunların NFT'sini çıkaracağım. Bu vuruşlar buradan çıktı. Ben buldum ya. Kötü niyetle yapmıyor tabii ama bizim sahip çıkamadığımız diğer değerlerimiz gibi, çalıyorlar ya hani. Benim vuruşum olduğunu herkes biliyor zaten. Turkish style diye reklam yapacağım." diye konuştu. 

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