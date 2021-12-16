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AK PARTİ

'Ekonomik sıkıntı bizimle ilgili değil' diyen AK Partili İbrahim Aydemir krizin sebebini açıkladı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ekonomide yaşananların hükümetin yönetimi ile alakalı olmadığını, dünyanın her yerinde benzer sıkıntının yaşandığını belirtti.

Döviz kurunda dur durak bilmeyen artışla birlikte dolar 15 TL'yi, euro 17 TL'yi, sterlin ise 20 TL'yi aşarak tarihi rekorunu kırdılar. Yaşanan ekonomik krizle ilgili AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Yaşanan krize değinen Aydemir'in açıklamaları sosyal medyada olay oldu. 

Aydemir, bir krizin yaşandığını, ancak söz konusu ekonomik krizin hükümet kaynaklı değil, dünya çapında bir kriz olduğunu belirterek "Şu anda sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Hepimiz bunu kabul ediyoruz. Ekonomik olarak sıkıntılar var ama altını çiziyoruz. Bu bizimle ilgili değil. Bu bizim yönetim tarzımızla ilgili değil. Bu dünyadaki gelişmelerle ilgili. Bunu çok net söylüyoruz. Herkes söylüyor bunu." dedi.



"Milletimiz de bu hakikati görüyor"
Aydemir "Milletimiz de bu hakikati görüyor. Elbet sıkıntılar yaşıyor, Elbet serzenişleri var. Bunu kimsenin inkar edeceği yok. Bunları görüyoruz. Bu sıkıntılı dönemi de birlikte aşacağız diyerek, altını çizerek not düşüyoruz. Hem milletimiz hem de bizim söylüyoruz." ifadelerini kullandı. 

"Kuyruklar zamdan değil, araç sayısından"

Akaryakıta art arda gelen zamlardan sonra benzin istasyonlarında oluşan araç kuyrukları hakkında Aydemir, “Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında bir kuyruk yok arkadaşlar. Kuyruk nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Bunu ben Plan Bütçe Komisyonunda bir iki defa daha altını çizerek söyledim. Araç sayısı fazla ondan kaynaklı. Bunu ara ara o resimleri gösterip sanki efendim zamlardan kaynaklı kuyruk varmış gibi göstermeye çalışan özellikle trol medyada bir kesim var. Onların aktarımıdır bu. Dolayısıyla böyle bir şey yoktur diyorum.” demişti.

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