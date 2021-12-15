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Kocaeli'de taksi şoförünü darp eden zanlılar tutuklandı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde taksi ücretini isteyen şoförü akaryakıt istasyonunda omzundan bıçaklayıp darp eden 2 zanlı tutuklandı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde meydana gelen olayda; taksi şoförü Sadık Önem (68), aracına müşteri gibi binen 2 kişiyi akaryakıt istasyonuna getirdi. Araçtan inen 2 şüpheli yürüdüğü sırada Sadık Önem de araçtan inerek taksi ücretini talep etti. Bunun üzerine şüpheliler Sadık Önem'i önce darp etti, sonra da bıçakladı.

Omzundan bıçaklanan Önem'in hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler B.G. ve B.S. ise gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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