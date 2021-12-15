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Cübbeli Ahmet Hoca asgari ücretle ilgili patronları topa tuttu! 'Anan baban cehennemden çıkar...'

CÜBBELİ Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den asgari ücretle ilgili çok çarpıcı eleştiriler geldi. "Cami yapacağına, çeşme yaptıracağına işçine 5 bin lira maaş ver" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Asgari ücretle 4 kişi nasıl geçinsin" deyip ekledi: İşçine ananın babanın hayrına fazla maaş ver bak bakalım o zaman anan baban cehennemdeyse hemen cennete çıkar..."

Cübbeli Ahmet Hoca, asgari ücretle ilgili patronları fena topa tuttu. HAyır için cami yaptırıp, çeşme yaptıran ama işçisine asgari ücret veren patronları eleştiri bombardımanına tutan Cübbeli AHmet Hoca, "Nerede kaldı Müslümanlık ya!.." diye sordu.... İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın asgari ücret eleştirileri...

- Nerde kaldı müslümanlık ya!.. Gidiyor cami yaptırıyor, anamın hayratı için, gidiyor köprü yaptırıyor babamın hayratı için diye. Ama orada çalıştırdığı işçinin ücretini vermiyor...

- Senin ananın babanın ruhuna hayrat gider mi kardeşim. Burada kul hakkı var. Önce işçinin teri kurumadan onu vereceksin. Sonra asgari ücret!.. Niye asgari ücretten veriyorsun kardeşim?..

- Ben şu kadar şunu bu kadar bunu veriyorum, şu kadar da hayır yapıyorum... Yapma o hayırları kardeşim. Burda senin vermen mecburiyeti olan asgari ücretin 2 bin 400 lira ise sen 5 bin lira ver işçine. Al de 2 bin 600 lirası da benden. O 2 bin 600 lirayı da ananın babanın ruhuna hayır olarak gönder.

- Cami dolu, çeşme dolu!.. Sen dışarda hayrat yapayım, gösteriş yapayım, 'bilmem kimin oğlu'nun hayratı yazdırayım' diye...

- E ben hükümetin belirlediği ücreti veriyorum diyorsun. E bu işçi hükümetin mecbur ettiği ücretle geçinebilir mi?  "Asgari ücretle 4 kişi geçinmeye çalışıyor. Doğalgazı, elektiriği, suyu, kirası, kafadan gitti 2 bin lira zaten. Vicdansızlık bu ya. Bu adam nasıl geçinsin."

- Maalesef Müslüman işadamları namazlı abdestli hacı efendi. Senede 5 kere umreye gidiyorum diyor, uçağı, yatı, katı, adaları var...

- Kaç kişi çalıştırıyorsun, 1 kişi... Kaç lira ücret veriyorsun, asgari ücret!... El insaf el vicdan ya! Asgari ücretle bu adam geçinir mi ya!.. Yazık ya... Bu adam sana mesai harcıyor... 

- En büyük hayır, yap işçinin maaşını 4 bin 5 bin, asgari ücretin üstüne koyduğunu da ananın babanın hayrına say. Bak bakalım o zaman anan baban cehennemdeyse hemen cennete çıkar Müslüman öldüyse eğer..

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