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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu Haber Global canlı yayında aday olacağını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini açıkladı.

Haber Global canlı yayınında Candaş Tolga Işık, Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor musunuz?" diye sordu. Işık'ın sorusu üzerine Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili ilk kez net bir açıklama geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili, "İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok. İttifak liderleri bu konu hakkında hiç konuşmadık. Eğer ki ittifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım. Bir araya gelip oturup karar vermemiz lazım." dedi.

"Akşener Başbakanlığa yakışır"
Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusuyla ilgili diğer ifadeleri şu şekilde:

"İttifakın kendi içindeki özel görüşmeleri kamuoyu ile paylaşmak kolay değil. Akşener, başbakanlığa yakışır. Deneyimi vardır. Bakanlık da yapmıştır. Yetkilerin bir kişide toplanması asla ve asla doğru değildir. Evde eşimizle, çocuklarımızla bir karar alırken konuşuruz. Köyde muhtar ve ihtiyar meclisi var. biz koskoca devleti bir kişiye teslim ettik."

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