Çekmeköy'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

ÇEKMEKÖY Mimarsinan Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Mahalle sakinleri sokağa dökülüp yangını seyretti.

Yangın, saat 04.30'da Çekmeköy, Mimarsinan Mahallesi Petek Sokak üzerinde bulunan beş katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre beş katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin yangını fark etmesi üzerine binada yaşayanlar tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan çatı itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alındı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.