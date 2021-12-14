Meclis'te yediğin hurmalar kongrede gelir tırmalar...

Leyla Zana Meclis'te Kürtçe yemin etti ve bedelini çok ağır ödedi...

Bugün de Leyla Zana’ya özenen HDP'liler var… Kürtçe şovu yapmaya kalkışıyorlar… Hatta biri kalktı Kürtçe ‘Kürdistan’a özgürlük’ falan de dedi… Meclis karıştı… CHP’liler ne yaptı bu durumda?.. HDP’li milletvekiline kalkan oldular…

CHP’li Engin Altay da çıkıp “Yapmayın, etmeyin, bazıları terörle irtibatlı olabilir ama HDP’yi kurumsal olarak bu işin içine katmayın” dedi. Kime dedi?.. AK Parti ve MHP’lilere… Aynı Engin Altay bir gün sonra İstanbul’da PKK ve Apo sloganları atılan HDP kongresinde görevliydi…Engin Altay orada iken o salonda PKK marşları okundu… Engin Atay, tüm bunları görünce her halde o fikrinden vazgeçmiştir…