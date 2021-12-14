TL eriyince Edirne'ye koştular: Türkiye çok güzel bugün 10 bin liralık alışveriş yapacağız

Türk Lirası'nın Bulgar Levası karşısında da değer kaybetmesiyle Bulgaristan'dan Edirne'ye "alışveriş akını" yaşanıyor. Nazlı Ahmetova, yılbaşı alışverişi için 2 bin euro bozdurup hepsiyle alışveriş yapacağını söyledi. Kadir Kalinova ise "Bugün 10 bin liralık alışveriş yapacağız. Türkiye'de her şey çok güzel" dedi.

BULGARİSTAN'dan yeni yıl alışverişi için Edirne'ye akın eden turistler, kentteki otellerde yılbaşına kadar boş yer bırakmadı.

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, "yoğun bir Bulgar turist akını olduğunu belirterek, Edirne'de otellerde toplam 2 bin 500 yatak sayımız bulunuyor. Bunların tamamı Bulgar turistler tarafından rezerve edilmiş durumda" dedi.

Her şeyi satın aldıklarını söyledi

Bulgaristan'dan yılbaşı alışverişi için düzenlenen turla Edirne'ye gelen soydaşlardan Belgin Ahmetova da kaliteli ve ucuz buldukları her şeyi satın aldıklarını söyledi. Ahmetova, Yılbaşı alışverişi için geldik, ne bulduysak onu aldık. Ama en çok baklava satın aldık. Turla geldik ve burada her şey çok kaliteli. Bize ucuz geliyor. Yılbaşını buradan yaptığımız alışverişler ile geçireceğiz ifadelerini kullandı.

"2 bin euro bozdurdum hepsiyle alışveriş yapacağım"

Bulgaristan'dan özel aracıyla gelen Nazlı Ahmetova ise yılbaşı alışverişi için 2 bin euro bozdurup hepsiyle alışveriş yapacağını söyledi. Ahmetova, "Bulgaristan'dan Edirne'ye çok gelen var, lira düştüğü için. Yılbaşı alışverişini tamamen buradan yapıyoruz. Tüm ihtiyaçlarımız alıyoruz. Turlar da düzenleniyor ama biz kendi aracımızla geldik. Ben 2 bin euro bozdurdum ve hepsiyle alışveriş yapacağız. Edirne'de 2 gün kalacağız" dedi.

"Bugün 10 bin liralık alışveriş yapacağız"

Kadir Kalinova da, "Fiyat uygun olduğu için her şey satın alıyoruz. Bugün 10 bin liralık alışveriş yapacağız. Hem kendi hem de yakınlarımız için alışveriş yapacağız. Yılbaşı alışverişi için tekrar geleceğiz. Türkiye'de her şey çok güzel" diye konuştu