BIST 2.102
DOLAR 14,22
EURO 16,05
ALTIN 815,89
DÜNYA

Düğünde facia! Gelin ve damat metrelerce yüksekten yere çakıldı: Çığlık çığlığa...

HİNDİSTAN’da gelin ve damat, sahne şovu sırasında bindikleri salıncağın ipinin kopması sonucu metrelerce yüksekten yere çakıldı.

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde yer alan Raipur kentindeki bir düğünde gelin ve damat sahnede salıncak, dansçılar ve volkanlar ile şov yapmak istedi. Şov sırasında gelin ve damadın bindiği salıncağın ipinin yanarak kopması ile çift yaklaşık 4 metre yüksekten yere çakıldı. Çiftin düştüğünü görenler çığlık atarken, birçok kişi yardım için sahneye koştu. Çiftin kazada hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul’da asansörde tecavüz girişimi! Dehşet anları güvenlik kamerasında
İstanbul’da asansörde tecavüz girişimi! Dehşet anları güvenlik kamerasında
Üç Kuruş 8. bölüm ön izleme
Üç Kuruş 8. bölüm ön izleme
Balıkesir'de trafik kazası geçiren şarkıcı Gülçin Ergül yaralanırken arkadaşı öldü
Balıkesir'de trafik kazası geçiren şarkıcı Gülçin Ergül yaralanırken arkadaşı öldü
Orhan Pamuk'tan hükümete sert eleştiriler: 40 yıl önce ülkemin bu kadar kötü olacağını hayal edemezdim
Orhan Pamuk'tan hükümete sert eleştiriler: 40 yıl önce ülkemin bu kadar kötü olacağını hayal edemezdim
Adıyaman'da tartışma kavgaya döndü! Kız öğrenciler birbirine girdi: İşte o anlar...
Adıyaman'da tartışma kavgaya döndü! Kız öğrenciler birbirine girdi: İşte o anlar...
Ekrem İmamoğlu, Sedat Peker'e özendi! Söze 'ulan' diye başladı
Ekrem İmamoğlu, Sedat Peker'e özendi! Söze 'ulan' diye başladı
Doktorlar 15 Aralık'ta greve gidiyor TTB detayları açıkladı Hastaneye gitmeyin
Doktorlar 15 Aralık'ta greve gidiyor TTB detayları açıkladı Hastaneye gitmeyin
'Artık dolara euroya gerek yok' dedi izleyenler şaştı kaldı! Cüneyt Özdemir: Yasaklanırsa hiç şaşırmayın
'Artık dolara euroya gerek yok' dedi izleyenler şaştı kaldı! Cüneyt Özdemir: Yasaklanırsa hiç şaşırmayın
MFÖ Mazhar Alanson'un 58 yaşındaki eşi Biricik Suden'den direk dansı şovu
MFÖ Mazhar Alanson'un 58 yaşındaki eşi Biricik Suden'den direk dansı şovu
Ertuğrul Özkök'ten olay 'dansöz' itirafı! Çok rahatlıkla 'dansözlük' yaptım gocunacak bir şey değil
Ertuğrul Özkök'ten olay 'dansöz' itirafı! Çok rahatlıkla 'dansözlük' yaptım gocunacak bir şey değil