Düğünde facia! Gelin ve damat metrelerce yüksekten yere çakıldı: Çığlık çığlığa...

HİNDİSTAN’da gelin ve damat, sahne şovu sırasında bindikleri salıncağın ipinin kopması sonucu metrelerce yüksekten yere çakıldı.

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde yer alan Raipur kentindeki bir düğünde gelin ve damat sahnede salıncak, dansçılar ve volkanlar ile şov yapmak istedi. Şov sırasında gelin ve damadın bindiği salıncağın ipinin yanarak kopması ile çift yaklaşık 4 metre yüksekten yere çakıldı. Çiftin düştüğünü görenler çığlık atarken, birçok kişi yardım için sahneye koştu. Çiftin kazada hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.