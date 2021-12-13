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'Artık dolara euroya gerek yok' dedi izleyenler şaştı kaldı! Cüneyt Özdemir: Yasaklanırsa hiç şaşırmayın

Cüneyt Özdemir, doların 14.75, euro'nun 16.65 lirayı görmesi sonrası 'tuvalet kağıdı kuru' yayınlamaya başladı.

YouTube kanalından 'Ekonomide Türk modeli: Vatandaş ucuz ekmek kuyruğunda, iş adamı ihracat şampiyonu!' başlığıyla bir canlı yayın yapan Özdemir, ekranlarda görmeye alışkın olunan döviz kurlarının yerine tuvalet kağıdı kurlarını koydu. Son fiyatları "32'li tuvalet kağıdı 131 lira 50 kuruş. 16'lı tuvalet kağıdı 87 lira 50 kuruş. 9'lu tuvalet kağıdı 32 lira 90 kuruş. 4'lü tuvalet kağıdı 11 lira 96 kuruş" diye açıklayan Özdemir "Eskiden buraya dolar yazardık, artık onları yazmaya gerek yok. Bu dursun ekranda, değiştikçe de koyun. " dedi.

Sözlerine devam eden Özdemir "Yakında bunlar da yasaklanır. Yakında ekonomiyi konuşmak yasaklanırsa hiç şaşırmayın. Acaba tuvalet kağıdına mı yatırım yapsak? İzahı olmayan durumların mizahı olur diye yazmışlar. Benim fotoğrafımı koymuşlar. Ben yabancı bir arkadaşıma nasıl anlatayım kardeşim? 'Tuvalet kağıdını sizin kur belirliyor', 'Nasıl yani?', 'Değişiyor yani, akşama kadar değişebiliyor

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