Dolar çıldırdı 14 lirayı geçti! İşte 13 Aralık 2021 günü piyasada son durum

Dolar sabahın ilk dakikalarında adeta çıldırdı. Rekor üstüne rekor kıran Dolar/TL'de 14,75, euro/TL'de 16,65 seviyesi görüldü. Merkez Bankası'nın geçen hafta yaptığı 3 doğrudan müdahale de engel olamadı... Yeni bir müdahale gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

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Dolar kuru yeni haftaya 13,85 liradan başladı. Ardından sabah saatlerinde 14 lirayı aşarak tarihi zirveyi yeniledi. Dolar yükselişini dakika dakika sürdürürken saat 10:28'de dolar 14.75'i euro da 16.65'den işlem gördü. Ardından da 14.30 seviyelerine geri döndü.

Dolar/TL geçen hafta 13,95 lirayı aşınca Merkez Bankası doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulunmuştu. Bu Merkez'in benzer seviyeden 10 günde gerçekleştirdiği 3. müdahale oldu.

Saat 11:15 itibariyle piyasalar: Dolar 14.41 liranın üzerinde seyrederken dolar da 16.28 liranın üzerine çıktı. Merkez Bankası'nın nasıl bir tavır alacağı merakla bekleniyor...

Saat 10:15 itibariyle piyasalar: Dolar 14.32 lira seviyesini geride bırakırken, euro da 16.19 lira seviyesini geçti. Doların hızla tırmanışı sürerken piyasalar allak bullak oldu.

Saat 10:00 itibariyle piyasalar: Doların ateşi giderek yükseliyor... Dolar saat 10:00 olmadan 14.75 seviyesini görüp geri çekildi. Saat 10:00 itibariyle dolar 14.17 lira seviyesini geride bırakırken, euro da 16 lirayı aştı.

Saat 09:35 itibariyle piyasalar: Dolar 14.07 liraya işlem görürken, euro 15.86 lirayı giredi bıraktı. Altındada da yükseliş var...

Bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı ve FED var

Merkez Bankası bu hafta bu hafta perşembe günü yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirecek ve faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda beklentiler faizlerin 100 baz puan indirileceği yönünde şekillendi.

Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan beklentiye göre politika faizinin yüzde 14'e indirilmesi bekleniyor. Bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

Yurtdışında ise bu hafta 14-15 Aralık'ta ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi Toplantısı gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta ABD'de enflasyon 39 yılın en yüksek seviyesine yükselmişti.

Küresel piyasalarda bu durum Fed'in para politikasında sıkı duruşu beklenenden erken tarihe çekebileceği beklentisi oluştururken, söz konusu durum da TL üzerindeki baskıyı artırıyor.